Flamengo vence Palmeiras na estreia do Brasileiro

No confronto entre o atual bicampeão nacional e o detentor dos últimos títulos da Copa do Brasil e da Libertadores, melhor para o primeiro. Neste domingo (30), o Flamengo derrotou o Palmeiras por 1 a 0 no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A partida foi movimentada durante os 90 minutos, como era esperado no duelo entre as duas equipes mais caras do futebol brasileiro, segundo o site Transfermarkt. O Palmeiras, cujo elenco vale 145 milhões de euros (R$ 925,57 milhões, na cotação atual), teve mais chances no primeiro tempo. Aos 17 minutos, Luiz Adriano dominou livre na área, após cruzamento do também atacante Rony da direita, mas o arremate do camisa 10 desviou no pé do goleiro Diego Alves, saindo da trajetória do gol.

Aos 25, o Verdão assustou novamente, desta vez com o meia Raphael Veiga, em chute cruzado que o camisa 1 rubro-negro salvou com a ponta dos dedos. Onze minutos depois, o arqueiro flamenguista brilhou novamente, evitando o gol na finalização de Rony, da entrada da área. A melhor oportunidade dos anfitriões foi aos 45 minutos, em batida cruzada do atacante Pedro, dentro da área, que passou rente à trave direita defendida por Weverton. O centroavante foi escalado no lugar do titular Gabigol, com indisposição gástrica.

Elenco mais caro do Brasil, valendo quase 152 milhões de euros (R$ 967,65 milhões), o Flamengo teve mais iniciativa na etapa final. No primeiro minuto, o atacante Bruno Henrique foi lançado pelo meia Giorgian De Arrascaeta na cara de Weverton, mas arrematou por cima. Cinco minutos depois, o goleiro alviverde levou a melhor novamente contra Bruno Henrique, salvando um chute cruzado que ainda quicou no gramado. Aos 24, o camisa 21 palmeirense fez grande defesa em cabeçada do zagueiro Rodrigo Caio, na segunda trave.

Aos 29 minutos, enfim, a pressão rubro-negra deu resultado: Bruno Henrique disparou pela esquerda e cruzou para Pedro, de carrinho, mandar para as redes. O duelo continuou aberto, com as duas equipes buscando o gol, mas o placar não se alterou mais.

Como teve o duelo contra o Grêmio, pela segunda rodada do Brasileiro, adiado devido aos jogadores convocados às seleções nacionais para as eliminatórias da Copa do Mundo, o Flamengo só retorna a campo pela Série A no dia 13 de junho (domingo), às 20h30 (horário de Brasília), no Maracanã, contra o América-MG. Três dias antes, o Rubro-Negro pega o Coritiba no Couto Pereira, na capital paranaense, às 21h30, pela terceira fase da Copa do Brasil.

O Palmeiras tem compromisso nesta quinta-feira (3), também pela terceira fase da Copa do Brasil, às 21h30, diante do CRB, no Rei Pelé, em Maceió. Em seguida, no domingo que vem (6), o Verdão atua pela segunda rodada do Brasileiro, contra a Chapecoense, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h15.

Simultaneamente à partida no Maracanã, Ceará e Grêmio fizeram um duelo emocionante na Arena Castelão, em Fortaleza, com vitória suada dos anfitriões por 3 a 2. Aos 35 minutos do primeiro tempo, o atacante Cléber inaugurou o marcador em um chute de fora da área que desviou na zaga e saiu do alcance do goleiro Brenno. Seis minutos depois, o também atacante Rick ampliou. Nos acréscimos, o lateral Vanderson tabelou com o meia Matheus Henrique e diminuiu o prejuízo.

No segundo tempo, aos quatro minutos, Ricardinho, de cabeça, após cruzamento do também atacante Léo Chú pela esquerda, igualou o placar. Aos 39 minutos, o lateral Bruno Cortez caiu na área em disputa de bola com o lateral Buiú. O pênalti foi inicialmente assinalado, mas cancelado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR). Quando o duelo caminhava para o empate, o meia Jorginho ficou com a sobra de uma bola que rebateu na trave e decretou o triunfo alvinegro, aos 48 minutos.

Arquirrival do Ceará, o Fortaleza também venceu na estreia do Brasileiro. Mais cedo neste domingo, o Leão do Pici superou o Atlético-MG por 2 a 1, de virada, no Mineirão, em Belo Horizonte. O Galo até saiu na frente aos 39 minutos da etapa inicial, com o atacante Hulk cobrando pênalti. No segundo tempo, o lateral Yago Pikachu, que saiu do banco de reservas, brilhou com dois gols. Um aos 14 minutos e outro aos 48 minutos, sentenciando a virada do Tricolor.Fortaleza e Ceará, aliás, disputam mais uma edição do Clássico-Rei nesta quarta-feira (2), às 19h, no Castelão. No mesmo dia e horário, o Atlético-MG visita o Remo no Baenão, em Belém. Também nesta quarta, só que mais cedo, às 16h30, o Grêmio pega o Brasiliense na Arena, em Porto Alegre. Os duelos são válidos pela terceira fase da Copa do Brasil.

Pelo Brasileirão, Leão do Pici e Galo voltam a campo no domingo. Os cearenses recebem o Internacional às 16h, enquanto os mineiros visitam o Sport às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife. Um dia antes, no sábado (5), o Ceará visita o Santos, às 19h, na Vila Belmiro, no litoral paulista. O Grêmio só torna a atuar pela Série A dia 13, contra o Athletico-PR, em casa, às 16h.