Fluminense derrota o River Plate e se classifica na Libertadores

O Fluminense está classificado para as oitavas de final da Libertadores. E em primeiro do Grupo D, considerado o “grupo da morte” no início da competição. A confirmação da vaga aconteceu nesta terça-feira (25), em uma vitória gigante, contra o poderoso River Plate, na Argentina, por 3 1.

Desde os primeiros minutos, o Flu mostrava não sentir a pressão após a derrota na final do Cariocão, no último sábado, com as alterações no time titular dando muito certo. Tanto é que Caio Paulista, um dos jogadores que receberam a oportunidade, abriu o placar. Logo aos 21, Fred avançou pela direita e cruzou na medida para o atacante, que mandou para o gol

Não demorou muito e o veterano Fred brilhou mais uma vez. Dessa vez, ele encontrou belo lançamento para Nenê, que bateu cruzado para fazer 2 a 0.

Já o River Plate, que na última semana conquistou uma vitória heróica, com um jogador de linha no gol e nenhum atleta no banco, não se encontrava em campo, talvez pelo fato de muitos recuperados de covid-19 estarem sem ritmo de jogo.

E a situação do time brasileiro ficou ainda melhor no segundo tempo. Se Martinelli não teve sorte em uma finalização, ao acertar o travessão, Caio Paulista foi para cima da marcação e levou uma falta forte de Maidana, que levantou o cotovelo e atingiu o rival, recebendo cartão vermelho.

Se com 11 já estava difícil para os argentinos, com 10 a situação ficou ainda mais difícil. O River, um dos times mais fortes do continente, conseguiu diminuir, com Girotti, após cruzamento da direita, mas não teve forças para buscar o empate. E ainda levou o terceiro, de Yago Felipe, já nos acréscimos.

O resultado deixa o Fluminense com 11 pontos, confirmado como líder do Grupo D. O River, apesar da derrota, também está classificado, com 9, já que, no dia que complepta 120 anos, parece ter ganho um presente dos colombianos Junior Barranquilla e Sante Fé, que empataram e estão eliminados. O sorteio das oitavas de final acontece no próximo dia 2.