Fluminense e Portuguesa se enfrentam por vaga para encarar o Flamengo na final

Chegou a hora de definir qual será o segundo time finalista do Campeonato Carioca. Após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, Fluminense e Portuguesa voltam a se enfrentar neste domingo (9), às 16h, no Maracanã. Vale lembrar que, caso a igualdade no placar final persista, a vantagem é do Flu, que terminou acima do rival na Taça Guanabara.

O Fluminense chega desgastado após mais uma viagem complicada para jogar fora de casa na Libertadores, mas confiante pelo 1 a 1 com o Junior Barranquilla (COL) e os bons resultados recentes. O técnico Roger Machado deve manter o que já vem fazendo e mandar a campo uma equipe mista ou toda formada por reservas. O Tricolor defende uma invencibilidade de nove jogos consecutivos.

A Portuguesa chega descansada e motivada a fazer sua primeira final do Estadual. A equipe ainda não perdeu para nenhum dos quatro grandes nesta edição do torneio e deve ter força máxima para buscar uma vitória no Maracanã.

O vencedor do duelo enfrenta, na decisão, o Flamengo, que neste sábado despachou o Volta redonda e se garantiu na grande final para buscar o tricampeonato estadual.