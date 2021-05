Foragido da justiça é preso na Vila Cardoso

Um homem procurado pela Justiça foi preso pela Polícia Civil, na noite de segunda-feira (10.05) em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá), durante ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher do município.

O suspeito de 35 anos estava com o mandado de prisão preventiva expedido pela 4ª Vara Criminal da Comarca local, por determinação judicial de regressão cautelar do regime prisional do recuperando, para que passe a cumprir a pena em regime fechado.

Após denúncia anônima e de posse da ordem de prisão, os policiais civis localizaram o homem em uma residência no bairro Vila Cardoso.

Ao ser abordado ele foi conduzido até a Central de Flagrantes para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.