Força Tática apreende grande quantidade de droga no bairro Lucia Maggi

Uma grande quantidade de droga foi apreendida neste domingo (23), no Bairro Lúcia Maggi em Rondonópolis – MT.

De acordo com as informações do Sargento Rodrigo da 14ª Companhia independente da Polícia Militar de Força Tática, uma denúncia anônima informou que no bairro mencionado acima um indivíduo estaria transportando droga para dentro de uma residência.

O Grupo Car se deslocou ao local e ao chegar próximo da residência, avistou um meliante iniciando fuga, pulando muros até atravessar um córrego, a PM não conseguiu localizar o suspeito e retornou à residência.

No veículo Pálio que estava na casa, foi feito buscas e encontrado três tabletes de droga aparentando ser maconha.

Dentro da casa as buscas continuaram e foi encontrado dentro de um frigobar uma grande quantidade de droga.

Sendo 63 trouxa de entorpecente, 23 tabletes inteiros e outros seis tabletes pela metade, além de duas balanças de precisão.

Diante dos fatos todo os objetos ilícitos foram apreendidos e levados para a delegacia.