Frente fria derruba temperatura em Cuiabá, quinta deve registrar 18°C

A quarta-feira (12) amanheceu com céu encoberto em Cuiabá. Resultado da chegada de uma frente fria que promete derrubar mais uma vez a temperatura na capital de Mato Grosso.

Hoje (12), a mínima foi de 20°c as 7h, com vento de 20km/h. O sol não apareceu, mas a temperatura subiu para 24°c ainda no início da tarde.

De acordo com o Instituto Climatempo, a temperatura volta a cair à noite e a quinta (13) deve ser ainda mais gelada em Cuiabá, com mínima de 18°c as 6h da manhã.

O clima deve permanecer ameno até o final de semana, quando a frente perderá força. A próxima semana deve começar com máximas de 36°C, do jeito que o cuiabano gosta.

A frente fria deve derrubar a temperatura em algumas cidades do interior do estado, mas com concentração maior na baixada cuiabana.