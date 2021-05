Gaeco busca documentos e Prefeitura emite nota sobre Coopervale

As equipes do Gaeco continuam na sede da Coopervale em Rondonópolis e também na Prefeitura do Município cumprindo mandados da operação ‘Esforço Comum’, que investiga irregularidades em contratos com a Coopervale – cooperativa que terceiriza vários serviços no município.

Na Prefeitura o foco principal foi o setor de tesouraria. Os policiais recolheram documentos e conversaram com servidores.

A cooperativa é investigada por irregularidades em contratos com vários municípios, que teriam feito ajustes prévios para a contratação dos serviços da Coopervale. Só em Rondonópolis os contratos investigados apontam para pagamentos que somam mais de R$ 67 milhões.

Agora há pouco a assessoria de comunicação da Prefeitura de Rondonópolis divulgou uma nota à imprensa afirmando que está colaborando com a investigação e forneceu todos os documentos solicitados pela equipe do Gaeco.

A nota também afirma que a Prefeitura cumpriu todas as normas da legislação vigente e já havia anulado o último contrato firmado com a Coopervale. O contrato foi anulado no dia 11 de maio, mas está vinculado a um processo de licitação que já havia sido suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado em março deste ano.

O grupo do Gaeco segue espera cumprir hoje 36 mandados de busca e apreensão domiciliar e pessoal, sendo 1 dos mandados de busca e apreensão na cidade de Japorã-MT e outros 2 na cidade de Guaíra-PR, esta última onde a Coopervale também possui uma sede. Eles devem se apresentar um balanço geral da operação até o fim do dia.

Veja abaixo a íntegra da nota divulgada pela Prefeitura de Rondonópolis:

Sobre a operação do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaeco) realizada na manhã desta quinta-feira (20), a Secretaria Municipal de Administração de Rondonópolis informa que:

– Está fornecendo toda a documentação solicitada pelo Gaeco referente aos processos de licitações e contratos firmados com a Coopervale.

– Os processos foram feitos conforme a legislação e atendendo as determinações da Lei das Licitações.

– Os processos de licitações e contratos atenderam a legalidade e transparência, podendo ser consultados por todos os cidadãos no Portal de Transparência do Município.

– O último processo de licitação que visava a contração de prestadora de serviços de mão de obra de apoio às atividades subsidiárias foi anulado no último dia 11 de maio, atendendo parecer da Procuradoria Geral do Município.

– Este mesmo processo (Pregão Presencial 27/2020) estava suspenso por solicitação do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) de 4 de março de 2021.