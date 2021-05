Gallo diz que crítica de Emanuel foi “infeliz e desarrazoada”

O secretário de Estado de Fazenda Rogério Gallo disse que a crítica feita pelo prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), em relação à isenção de IPVA no Estado foi “infeliz e completamente desarrazoada”.

A isenção foi proposta pelo governador Mauro Mendes e aprovada na Assembleia Legislativa no mês passado. A medida contempla a frota de veículos de alguns segmentos afetados pela pandemia.

Na ocasião, o prefeito da Capital disse que a medida anunciada por Mendes representaria um impacto de R$ 9 milhões aos cofres do Município para o ano de 2021.

Gallo ressaltou o aumento de repasses provenientes de ICMS realizados à Capital e disse que a proposta de isenção do IPVA não trará impactos significativos aos cofres da prefeitura.

“De 2019 para 2020, tivemos 14,1% de incremento nos repasses de ICMS aos municípios. Por isso, aquela crítica do prefeito sobre o IPVA foi infeliz, injusta e completamente desarrazoada”, disse Gallo.

“Os municípios estão bem com as receitas arrecadadas pelo Estado. E não são R$ 15 milhões – para setores extremamente atingidos – que prejudicará o conjunto dos municípios. Cuiabá receberia R$ 3 milhões com o IPVA. Não é possível que da participação do ICMS, em cima do incremento que teve em 2020, a cidade seria prejudicada”, emendou o secretário.

Ainda segundo o secretário de Fazenda, os apontamentos feitos por Emanuel ocorreram de forma isolada e não foram seguidos por outros gestores do Estado.

“Mas fica aqui demonstrada a infelicidade da fala do prefeito. O Estado existe para cobrar os impostos e fazer a renúncia justa e correta. E essa renúncia fiscal foi justa e correta, sobretudo para aqueles que mais precisam neste momento”, concluiu.