Ganha Tempo do Cristo Rei, Sinop e Barra do Garças retomam atendimento presencial

As unidades do Ganha Tempo da Praça Ipiranga, Cristo Rei, Sinop e Barra do Garças retomaram o atendimento presencial por meio de agendamento nesta quarta-feira (12.05), seguindo todas as medidas de biossegurança recomendadas pelos órgãos de saúde.

A Secretaria de Planejamento e Gestão, atual administradora do Ganha Tempo, informa que a reabertura para atendimento presencial será gradativa devido aos procedimentos da transição da gestão das unidades, que está sendo feita de forma direta pela Secretaria, já que o contrato de concessão administrativa com o Consorcio Rio Verde Ganha Tempo foi anulado por determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Vale ressaltar que com a gestão direta o Governo economizará cerca de R$ 8,7 milhões anuais em relação ao contrato com o Consórcio Rio Verde, que em 2019 – último ano em que o funcionamento foi integral sem interrupções nos atendimentos devido à pandemia- custou R$ 19,5 milhões aos cofres públicos com a prestação dos serviços.

Unidades abertas nesta quarta-feira:

PRAÇA IPIRANGA – Já podem ser agendados atendimentos para o Sistema Nacional de Emprego (Sine), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Procon.

CRISTO REI – Em Várzea Grande estão disponíveis os atendimentos da Politec, Sine e Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

SINOP- Em Sinop já podem ser agendados atendimentos do Sine, Politec, Procuradoria Geral do Estado (PGE), Detran e Junta Militar.

BARRA DO GARÇAS – A princípio estão disponíveis os serviços do Detran, Politec, Sine e PGE, Serviço Único de Saúde (SUS) e Junta Militar.

A Seplag informa que quem já tinha atendimento agendado antes do fechamento das unidades terá que reagendar o serviço através do site da Secretaria.

Para realizar o agendamento clique AQUI.