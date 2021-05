Gestantes e pessoas de 47 anos com comorbidades serão vacinadas hoje

A Secretaria Municipal de Saúde retoma hoje (10) a campanha de vacinação contra a Covid-19 com a primeira dose da vacina AstraZeneca par as pessoas que têm 47 anos ou mais e possuem alguma comorbidade. Também será dada sequência à vacinação de gestantes e puérperas. O município também espera retomar nesta semana a oferta da segunda dose às pessoas que foram imunizadas com a Coronavac.

A imunização das gestante e das mulheres que tiveram filhos recentemente será feita durante toda a semana no Centro Cultural José Sobrinho, as 08 as 11 da manhã e também as 13 às 16 horas.

Já as pessoas que têm 47 anos ou mais que têm outras doenças descritas no Plano Nacional de Imunização (veja quadro abaixo) podem procurar os postos de vacinação montados na Escola Estadual Pindorama e no ESF do bairro Pedra 90 das 08 às 11, no caso das mulheres, e das 13 às 16 horas para os homens.

Neste caso também haverá a oferta pelo sistema drive-thru, no estacionamento do estádio Luthero Lopes das 08 às 16 horas.

CORONAVAC

Em relação à segunda dose da Coronavac a expectativa é retomar a vacinação ainda nesta semana. O Ministério da Saúde prometeu regularizar o envio de novas doses no máximo até o próximo sábado (15).

A orientação é para que as pessoas que já tomaram a primeira dose da Coronavac fiquem atentas às orientações para completar o esquema vacinal.

“O Ministério da Saúde divulgou uma nota técnica explicando que mesmo que a segunda dose seja administrada depois do prazo estabelecido pelo fabricante, que no caso da Coronavac é de 15 a 28 dias, não haverá prejuízo na imunização”, disse a enfermeira Cibelly Carvalho, coordenadora da imunização em Rondonópolis e município vizinhos..

“Ou seja, mesmo que a pessoa tome a segunda dose depois do prazo, ainda assim poderá produzir anticorpos e completar o esquema de imunização contra o coronavírus”, concluiu.