Governador vetou trecho da lei que garantia vacinação para educadores

O governador Mauro Mendes sancionou com vetos e publicou na edição de ontem (10) do Diário Oficial a Lei 11.367, que torna a Educação um serviço essencial e abre caminho para a retomada das aulas presenciais em Mato Grosso. Entre os trechos vetados está o que previa que as atividades só seriam retomadas após a imunização dos profissionais da Rede Estadual de Ensino contra a Covid-19.

O projeto foi apresentado pelo deputado Elizeu Nascimento e aprovado pela Assembleia Legislativa com várias emendas no dia 14 de abril. As alterações, aprovadas por unanimidade, acrescentavam medidas visando dar mais segurança aos alunos, professores e servidores. Na época a expectativa era de que o texto fosse sancionado na íntegra.

Além de vetar o parágrafo 4º, que exigia a comprovação da imunização dos profissionais para a autorização do retorno às aulas presenciais, o governador Mauro Mendes vetou também dois incisos – o que previa que as merendas fossem servidas dentro das salas de aula para evitar aglomerações e o que determinava a abertura de janelas laterais para facilitar a circulação de ar durante as aulas.

SEM JUSTIFICATIVA

Até o momento o Governo não explicou o motivo dos vetos e também não há informações sobre como a publicação da lei afetará o cronograma letivo no Estado.

No momento as aulas da rede estadual são realizadas à distância e os professores permanecem em sistema de teletrabalho seguindo uma portaria da Seduc que expira no próximo dia 15 de maio.

Pela nova lei o Estado fica obrigado a garantir o funcionamento da rede estadual de ensino com pelo menos de 30% das atividades presenciais, priorizando o retorno dos alunos que não têm acesso à internet. Os pais podem optar pelo ensino à distância se houver disponibilidade e o Estado pode aumentar gradativamente o número de alunos em sala.

Veja abaixo a íntegra da lei publicada no Diário Oficial de Mato Grosso: