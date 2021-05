Governador visita municípios para definir local de novo hospital no Araguaia

O governador Mauro Mendes visita os municípios de Confresa e Porto Alegre do Norte, nesta sexta-feira (14.05), para definir o local onde será construído o novo hospital regional para a região do Araguaia.

Junto com secretários, deputados e equipe técnica, o governador vai vistoriar inicialmente a área localizada em Confresa (1.100 km de Cuiabá), a partir das 13h.

Logo após, às 14h30, seguirá para inspecionar o local em Porto Alegre do Norte.

A construção de um hospital regional no Araguaia é um sonho antigo de toda a região e já foi prometida várias vezes, sem nenhuma solução. A população local ainda hoje é obrigada a deslocar mais de mil quilômetros para conseguir atendimento de média e alta complexidade.

O Governo de Mato Grosso já está com o projeto pronto e com recursos em caixa para construir a obra. As visitas técnicas serão realizadas para a escolha do local mais adequado e viável ao hospital.

Cronograma

13h – Visita às áreas em Confresa

14h 30 – Visita às áreas em Porto Alegre do Norte