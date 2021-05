Governo nomeia 33 professores da educação básica

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Educação, nomeou 33 professores da educação básica que vão atuar em escolas estaduais de 14 municípios. Os nomeados foram aprovados em concurso público de 2017. A publicação consta do Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (21.05).

“Em mais uma demonstração de compromisso com a educação, o governador Mauro Mendes nomeou novos professores da educação básica. Mais uma atitude do governo para ajudar na melhoria do aprendizado. Parabéns aos novos servidores da educação e bem-vindos”, disse o secretário de Estado de Educação, Alan Porto.

O secretário ressaltou que os novos profissionais vão contribuir para o ensino dos estudantes da rede estadual.

Veja abaixo a lista dos nomeados e os respectivos municípios:

Barra do Garças

Eliziane Fernanda Navarro

Campo Novo do Parecis

Solange Aparecida Boscardin

Monica Ingredy Boaventura Felisberto

Canabrava do Norte

Lusimar Araújo dos Santos Lopes

Naiara Rodrigues Mota

Colíder

Roberta Iris Deitos Soder

Comodoro

Bruno Araújo da Costa

Suelen Michelin Fortes

Cuiabá

Marcos Junior Camacho

Daniel Brustolin Sperandio

Osmar Santana Vieira

Ricardo Takeshi de Souza Hattori

Juliano Moreira Gonçalves

Ana Paula Moreira dos Santos

Maria Aparecida Simões e Silva

Marlene Mateus Coqueiro

Peixoto de Azevedo

João Batista de Carvalho da Silva

Pontes e Lacerda

Rosimeire Lino Fiuza

Poxoréu

Rander de Souza Ferreira

Primavera do Leste

Nayara Elisa Costa da Conceição

Regiane Furlaneti Bachiega Franco

Gracielle Patricia de Moraes

Fernanda Moraes Lobo Favoretto Brito

Rondonópolis

Wesley Ferreira da Silva

Luzirene Rodrigues de Matos Teixeira

Jean Benedito dos Santos Moreira

Tabaporã

Edna Senes Pereira de Souza

Tangará da Serra

Deyvison Ronny da Silva Lopes

Várzea Grande

Deise Kelly de Carvalho Santos

Elizandra Ribeiro Senabio

Claudio da Silva Camargo

Maria Inês Fernandes Ribeiro

Francisca Rociana Alves de Sousa Carvalho

A publicação do Diário Oficial do Estado (DOE) pode ser acessada neste link.