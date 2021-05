Governo recua e aulas seguem remotas até final de junho

Marcado para o próximo dia 7, o retorno das aulas presenciais em Mato Grosso foi adiado e não irá ocorrer neste primeiro semestre do ano. O anúncio foi feito pelo Governo do Estado, na tarde desta sexta-feira (28).

Neste primeiro momento, a retomada de alunos e professores às salas de aulas ocorreria no sistema híbrido.

Mas, segundo o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, a decisão precisou ser revista em razão do alto índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a volta do crescimento de casos e mortes pela Covid-19 no Estado.

Ao longo desta semana, o governador Mauro Mendes (DEM) e o secretário de Saúde Gilberto Figueiredo demonstraram preocupação com a possível terceira onda do vírus no Estado.

Além do cenário de avanço da doença, a Seduc entendeu por bem aguardar o início da vacinação dos profissionais da educação.

A previsão é que, após o recesso escolar do meio do ano, em agosto, os alunos retornem na modalidade híbrida.

Até lá, segundo o secretário, os servidores já devem estar imunizados.