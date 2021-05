Grazi e Caio Castro fazem ‘limpa’ em closet para doação

Grazi Massafera e Caio Castro mostraram aos seguidores que não são apegados com as roupas e fizeram uma boa ação. Na noite desta quarta-feira (5), a atriz contou que ambos decidiram fazer uma limpa no closet e separaram algumas peças que irão para doação.

“E do nada começou um desapego e já está rendendo”, disse Grazi em um vídeo postado no Stories de seu Instagram, ao mostrar o ator tirando algumas peças de roupa do closet que eles dividem. “Desapegos dele e meu. Bora doar o que não usa. O inverno chegou”, completou ela.

Na semana passada, a artista mostrou que também não foge das obrigações da casa. Em uma sequência de Stories ela compartilhou cliques lavando as roupas, louça e disse: “Prazeres do lar”.