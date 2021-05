Gusttavo Lima fará turnê a partir de agosto nos EUA

Gusttavo Lima anunciou em uma rede social, datas e locais de uma turnê que fará pelos Estados Unidos a partir de agosto. Enquanto a pandemia do novo coronavírus ainda registra números altos de vítimas pela doença no Brasil, o cantor fechou cinco apresentações no país de Joe Biden, que já vacinou mais da metade de toda sua população. Orlando, Miami, Atlanta, Newark e Buteco Boston estão na agenda do cantor.

“Fala, bb! Eu já não tava mais aguentando a ansiedade, mas agora posso contar pra vocês as datas e os locais dos shows da minha turnê na América! Agenda liberada, então anota aí! 6 de agosto – Orlando, 7 de agosto – Miami, 13 de agosto – Atlanta, 14 de agosto – Newark e 15 de agosto -Buteco Boston”, informou.