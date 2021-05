Homem sai para caçar e morre após disparo de arma acidental

Um homem identificado como Amauri de Araújo Ferreira, 50 anos, morreu vítima de um disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira (3) em um assentamento a cerca de 80 Km de Tangará da Serra (MT). A suspeita é que o tiro tenha sido disparado de forma acidental.

Conforme informações, a vítima saiu de casa para caçar, momento em que a esposa do homem ouviu um disparo de arma de fogo e foi conferir o que havia acontecido.

Ao chegar na mata, a mulher encontrou o esposo morto e sangrando.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local e constataram a morte do homem.

O caso segue sendo investigado.