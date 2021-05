Homem é detido por fabricação ilegal de munição e artefatos explosivos

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) e deve responder pelos crimes de posse, fabricação ou emprego ilegal de artefato explosivo ou incendiário. A prisão aconteceu nesta segunda-feira (3), na zona rural de Jaciara (MT).

Com o suspeito a PM apreendeu uma bolsa tipo bornal com várias esferas de chumbos granulado para munição, 1 recipiente com pólvora, 1 cápsula calibre 38 deflagrada, 2 cápsulas calibre 32 deflagradas cortadas ao meio, 1 cartucho calibre 36 deflagrada cortada ao meio e 1 cartucho aparentando ser de calibre 12 deflagrada.

A guarnição realizava patrulhamento pela estrada onde em abordagem veicular na caminhonete em que o suspeito estava foi localizada os materiais.

Os produtos encontrados foram caracterizados como fabricação ilegal de munição e artefatos explosivos.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e encaminhado para Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

O caso foi registrado e consta no BO n°: 2021.108901.