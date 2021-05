Homem é atropelado ao atravessar faixa de pedestre em Rondonópolis

Um homem de 56 anos foi atropelado na noite deste sábado (15) quando atravessava a faixa de pedestre na avenida Fernando Correa, cruzamento com a avenida Ponce de Arruda, em Rondonópolis. O motorista do veículo envolvido fugiu sem prestar socorro.

De acordo com informações da vítima, ele é motorista de carreta e havia deixado o veículo estacionado no posto para ir jantar. Na volta, ao atravessar a via, um carro fez a curva e o atropelou já no final da faixa de pedestre.

Ele teve fratura em uma das pernas e ficou caído no local. O motorista do carro fugiu.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima que foi levada ao Hospital Regional.