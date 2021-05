Homem é encontrado morto enrolado em cobertor no fundo de lanchonete

Na madrugada deste domingo um homem foi encontrado morto enrolado em um cobertor no fundo de uma lanchonete localizada no Centro de Rondonópolis – MT.

De acordo com informações relatadas no Boletim de Ocorrência de nº 2021.113783, a Polícia Militar estava realizando fiscalizações do Decreto Municipal e ao chegar neste estabelecimento notou um certo nervosismo do proprietário.

O local foi vistoriado e localizado pela PM, um corpo enrolado em um cobertor no fundo da lanchonete.

A vítima foi identificada sendo Roberto Francisco dos Santos de 41 anos e conforme informações oficiais no corpo havia um sinal de perfuração de tiro.

Diante dos fatos o local foi isolado e acionado o Samu, Politec, Polícia Civil e Conselho Tutelar pois a filha do suspeito de dois anos estava presente.