Homem é preso com módulos de caminhões furtados

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PM) nesta segunda-feira (24), em Jaciara (MT). Ele deve responder pelos crimes de furto consumado, resistência à prisão e por desobedecer ordem da autoridade.

A PM recebeu a informação da guarnição de Campo Verde (MT) de que o suspeito estava em um veículo vermelho junto com outro comparsa praticando furtos de módulos eletrônicos das carretas.

Os indivíduos foram flagrado pelo sistema de monitoramento saindo sentido a cidade de Dom Aquino (MT).

Diante dos fatos, a guarnição de Dom Aquino realizou uma barreira policial, e momentos após passou um veículo com as características do utilizado no crime. O motorista furou o bloqueio policial e desobedeceu todas as ordens de parada seguindo para a cidade de Dom Aquino.

A rádio patrulha de Jaciara (MT) foi sentido a cidade para uma possível abordagem ao veículo suspeito.

Durante ordem de parada, o motorista do carro desceu do automóvel e saiu correndo pela margem da rodovia com intuído de entrar no matagal para escapar. Foi necessário o uso de força para segurar o suspeito que resistiu a prisão.

A PM fez buscas pessoal e veicular onde foi encontrado um módulo (produto de furto) da marca volvo. O suspeito disse que deixou o comparsa na cidade de Dom Aquino.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e os produtos apreendidos.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.128617.