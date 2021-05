Homem é preso por receptação de trilhos de trem avaliados em R$ 15 mil

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Várzea Grande, recuperou rapidamente nesta quarta-feira (26.05) quase duas toneladas de ferros de trilhos de trem, que foram furtados durante duas ações criminosas. Uma pessoa foi presa por receptação qualificada.

As ferragens foram subtraídas do pátio de uma empresa de aço situada no bairro Figueirinha, em Várzea Grande, no sábado (22) e na terça-feira (25). Durante diligências para apurar o caso, os policiais civis receberam denúncia anônima sobre o possível paradeiro do material furtado.

Com base nas informações, a equipe da Derf-VG localizou os trilhos de trem em uma empresa de reciclagem de sucatas, no bairro São Simões. No local o proprietário do estabelecimento foi detido e encaminhado para esclarecimentos.

Conforme apurado, a ferragem está avaliada em cerca de R$ 15 mil. Em depoimento o conduzido informou que pagou o valor de R$ 1 mil pelos 1.900 quilos de aço. Após ser interrogado pelo delegado André Eduardo Ribeiro, o suspeito foi autuado pelo crime de receptação qualificada, com pena de 3 a 8 anos de reclusão.

“Os policiais civis continuam em diligências visando identificar os autores dos furtos”, afirmou o delegado.