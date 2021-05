Homem suspeito de matar ‘amigo’ e esperar policiais dormindo ao lado do corpo é preso

O autor de um homicídio ocorrido na noite de sábado (01.05) em Nova Lacerda foi preso em flagrante pela Polícia Civil logo após o crime. O suspeito era amigo da vítima e ficou esperando a chegada dos policiais deitado ao lado do corpo.

O crime que vitimou João da Cruz Lopes, de 57 anos, ocorreu em uma propriedade rural a cerca de 120 quilômetros da área urbana de Nova Lacerda. Após cometer o crime, o suspeito informou o caseiro da propriedade sobre os fatos e disse que iria esperar a Polícia.

As equipes da Polícia Civil e da Politec forma acionadas e ao chegaram ao local, encontraram a vítima em um colchão no chão com um ferimento de facão. O suspeito estava dormindo em um sofá ao lado do corpo da vítima. Ele foi imediatamente detido e não apresentou resistência à prisão.

Questionado, o suspeito informou que estava ingerindo bebida alcoólica com amigo quando em determinado momento a vítima disse que queria matá-lo com o facão, dizendo “ou é você, ou eu”. O suspeito então conseguiu derrubar a vítima, ocasião em que desferiu um golpe da faca contra o amigo na altura do peito.

O facão utilizado no crime estava do lado do corpo da vítima. O suspeito também confessou que possuía um rifle calibre 22 escondido em sua residência, o qual foi apreendido.

Diante das evidências, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Comodoro, onde foi lavrado o flagrante, sendo colocado posteriormente à disposição da Justiça.