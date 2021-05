Homem sobrevive após ser atingido por três tiros na cabeça

Um indivíduo ficou ferido após receber um ‘salve’ de uma facção criminosa, em Tangará da Serra (MT). O rapaz foi encontrado com as mãos amarradas e com três tiros na região da cabeça na rodovia MT-358. Mesmo ferido, o homem ainda estava consciente.

Conforme informações da Polícia Militar (PM), cinco suspeitos estão envolvidos no crime e todos já foram identificados. Um dos suspeitos já foi preso.

O Sargento da PM Junior disse que a guarnição recebeu uma denúncia informando que um homem havia sido visto com as mãos amarradas e com ferimentos na Rodovia.

Diante da informação, a PM juntamente com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram até o local e constataram o fato.

A equipe do SAMU constatou que o rapaz estava com três tiros na cabeça. O indivíduo ainda relatou para a PM que havia recebido um ‘salve’.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil (PC).