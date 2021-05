Ibovespa fecha com pior desempenho desde março

O Ibovespa fechou em queda de quase 3% nesta quarta-feira, com preocupações sobre o comportamento da inflação norte-americana e seus reflexos nos próximos passos do Federal Reserve endossando movimentos de realização de lucros na bolsa paulista.

Uma bateria de resultados também ocupou as atenções, com o final do dia reservando mais uma agenda carregada, incluindo os números de Suzano, Natura&Co, Via Varejo e MRV.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 2,79%, a 119.532,10 pontos, de acordo com dados preliminares, no pior desempenho percentual diário desde 8 de março, quando caiu quase 4%.

O volume financeiro somava 33,8bilhões de reais, com o pregão também marcado pelo vencimento de opções sobre o Ibovespa.