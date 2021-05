Idosos de 68 anos ou mais receberão a segunda dose da Coronavac nesta quinta

Idosos com mais de 68 anos, moradores de Rondonópolis, podem receber a segunda dose da vacina Coronavac/Butantã contra a Covid-19 nesta quinta-feira (20). Nessa ação, somente serão imunizados com a segunda aplicação os idosos que já se vacinaram com a primeira dose do referido imunizante.

A aplicação da segunda dose para idosos com mais de 68 anos ocorrem em oito pontos de vacinação: ESF Paineiras, ESF Pedra 90, C.S Cohab, ESF Padre Miguel, ESF Morumbi, ESF Dom Osório, ESF Serra Dourada e ESF André Maggi Além desses locais, tem ainda os pontos de atendimentos instalados em sistema de drive-thru no Estádio Municipal Luthero Lopes e na Universidade Federal de Rondonópolis (UFR).

O horário para idosos com mais de 68 anos receberem a segunda dose é das 8h às 11h (mulheres) e 13h às 16h30 (homens). Já no Luthero Lopes e UFR o atendimento é das 8h às 16h30. É obrigatória a apresentação de documento de identidade com foto e o comprovante de aplicação da primeira dose.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) reforça que o vacinado deverá apresentar documento com foto e o comprovante de aplicação da primeira dose, além do título de eleitor para comprovar residência em Rondonópolis, afim de garantir que sejam imunizados somente moradores da cidade.

Retomada

O município retomou esta semana a aplicação do reforço do referido imunizante, após o recebimento de uma remessa de mais quatro mil doses do imunizante Coronavac do Ministério da Saúde. Na terça-feira disponibilizou doses para o grupo etário com mais de 70 anos, na terça-feira abriu para quem tem mais de 69 anos.

“Nesta quinta, vamos incluir mais um grupo para receber o reforço da Coronavac, idosos com mais de 68 anos. Estamos aplicando as doses que recebemos do Ministério da Saúde e avaliando o estoque diariamente para verificar a possibilidade de ir abrindo para novos grupos etários”, disse a coordenadora da equipe de imunização, a enfermeira Cibelly Carvalho.