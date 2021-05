Imunização para quem tem 30 anos com comorbidades começa nesta sexta-feira

Como forma de precaução em função da quantidade reduzida de doses da vacina contra o coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde, definiu pela suspensão da imunização das pessoas com 59 anos sem comorbidades que iria ser iniciada nesta sexta-feira (14). Com a mudança, devem se vacinar nesta sexta pessoas com 30 anos ou mais com comorbidades.

O público referente às faixas etárias convocadas durante essa semana foi maior do que a expectativa do órgão de Saúde. A quantidade de doses enviadas são definidas pelo Ministério da Saúde que se baseia em dados do último censo de 2010, por esse motivo, muitas vezes há uma variação no número total de pessoas dentro dos grupos.

A vacinação vai acontecer no Centro Cultural José Sobrinho, ESF Paineiras, ESF Pedra 90, C.S Cohab, ESF Padre Miguel, ESF Morumbi, ESF Dom Osório, ESF Serra Dourada, ESF Itamaraty e ESF André Maggi. O atendimento é das 8h às 11h para mulheres e das 13h às 17h para homens. Também haverá imunização em sistema drive thru no Estádio Municipal Luthero Lopes. No local, o atendimento funciona das 8h às 17h.

Para a imunização, as pessoas devem portar documento de identificação com foto, CPF ou Cartão do SUS, relatório médico que comprove a comorbidade, prescrição médica (últimos 180 dias), cópia do prontuário e carteirinha que comprove comorbidade (ex: hiperdia, carteirinha do coração).