Influenciador é demitido e proibido de entrar para sempre em todos parques da Disney do mundo

Um influencer famoso por fazer vídeos e postagens da Disney acaba de perder (para sempre) o direito de entrar em qualquer parque temático da empresa, no mundo. O que ele fez para ser banido assim? Algo muito nojento: bebeu água e cuspiu nas fontes que fazem parte da decoração do parque.

Jason Jeter, polêmico influenciador e louco pela Disney, foi banido permanentemente da Disney World por invasão de propriedade e por beber água em locais inapropriados.

Ele era tão louco pelos parques temáticos que arrumou um emprego lá.

O influenciador alega que era um ex-funcionário do parque temático, mas foi demitido em março. Ele teria sido dispensado depois de postar vídeos de bebendo de fontes (e cuspindo nas mesmas) no parque. Em outro vídeo, Jason aparece entrando em um local do parque que estava fechado. Além da demissão, Jason entrou para a lista de pessoas que nunca mais verão o Mickey pessoalmente.

Assim como em aeroportos internacionais, o nome, fotos e documentação de Jason agora fazem parte de um cadastro vitalício de pessoas que são proibidas de entrarem nos parques da Disney.