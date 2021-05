Inscrição para o concurso da Câmara Municipal vai até domingo

Termina neste domingo, dia 16 de maio, o prazo para inscrição no concurso da Câmara Municipal de Cuiabá, que vai preencher 13 vagas imediatas, além de formar cadastro em cargos de níveis médio e superior, com salários que variam de R$ 3,7 mil a R$ 7,9 mil. As vagas são para técnico legislativo (nível médio), analista legislativo (nível superior) e controlador interno (nível superior). Para o cadastro, há vaga de contador (nível superior).

As inscrições devem ser feitas no site do Instituto Selecon <www.selecon.org.br>, até 16 de maio. Para realizar a inscrição é preciso preencher o formulário e pagar a taxa de inscrição, de R$ 80,00, para os cargos de Nível Médio, e de R$ 90,00, para os de Nível Superior, dentro do vencimento, e somente após o pagamento a inscrição é efetivada.

As provas estão previstas para o dia 13 de junho de 2021, quando os inscritos farão provas objetivas e discursivas. Haverá ainda Avaliação de Títulos, para os candidatos aos cargos de nível superior. O resultado final está previsto para o dia 28 de agosto. O Concurso Público terá validade de 2 (dois) anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.