Jaciara monta equipe para agilizar entrega do “Ser Família Emergencial’

A Prefeitura de Jaciara espera concluir até o fim desta semana a entrega dos mil cartões do programa “Ser Família Emergencial’, que dá direito a um auxílio de R$ 150,00 durante cinco meses. A primeira parcela será paga no sábado, véspera do Dia das Mães.

Conforme a assessoria de comunicação da Prefeitura de Jaciara, até o momento cerca de 300 famílias já receberam os cartões. A maioria foi atendida na segunda-feira (03), durante o evento de lançamento do programa no município. O auxílio foi criado para atender família em situação de extrema pobreza, inscritas no Cadastro Único das Políticas Sociais Brasileiras do Ministério da Cidadania (CadÚnico) e também no Programa Bolsa Família.

Para agilizar a distribuição a Secretaria Municipal de Assistência Social montou uma equipe especificamente para fazer contato com as famílias. Muitas mudaram de endereço ou de telefone, o que tem dificultado o trabalho. A orientação é para que os beneficiários procurem o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) onde estão cadastrados para fazer a retirada do cartão.

Bruna Lustosa, que tem 28 anos e é mãe de três meninas, foi uma das primeiras a receber o benefício. Ela disse que o cartão chegou em um momento que a família enfrenta muita dificuldade. O marido está doente e ela tem se desdobrado para garantir a comida na mesa todos os dias.

“Tenho passado por uma dificuldade grande e esse cartão chegou em um momento de muita dificuldade. Só tenho que agradecer a Deus, a dona Vírginia, dona Andreia e o deputado Max que tem estendido as mãos para nos ajudar”, disse Bruna.

O auxílio é destinado exclusivamente à compra de alimentos, sendo proibida a aquisição de bebidas alcoólicas, produtos à base de tabaco, cosméticos e combustíveis.

PARCERIA

O programa ‘Ser Família Emergencial’ é resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e a Assembleia Legislativa, com um investimento total de R$ 75 milhões. Ele foi idealizado como uma forma de amenizar o sofrimento das famílias decorrentes da crise financeira e da pandemia de Covid-19.

O deputado Max Russi, presidente da Assembleia Legislativa e ex-prefeito de Jaciara, participou da cerimônia de lançamento do programa no município. Ele destacou a importância da união dos poderes Executivo e Legislativo visando amparar as famílias mais pobres.

“É uma alegria estar aqui em Jaciara, novamente, para dar mais uma boa notícia. São mil cartões em Jaciara, o que representa mil famílias beneficiadas no nosso município. Nosso muito obrigado a primeira-dama, Vírginia, governador Mauro Mendes, por olhar com carinho para nossa população jaciarense, que tanto precisa de ajuda neste momento pandêmico”, considerou o presidente da Assembleia, deputado Max Russi (PSB).

“São 141 municípios, com famílias que estão precisando muito de auxílio financeiro. Essa é a união entre estado, Assembleia, olhar social da primeira-dama Virgínia Mendes e toda a equipe da Assistência Social. Essas famílias, recebendo esse auxílio, alegra o nosso coração. Precisamos fazer mais, olhar pelo social e continuar lutando por essas famílias, com o olhar diferenciado pelo social. Nós podemos sim, fazer a diferença”, finalizou.

A prefeita do município, Andreia Wagner (PSB), agradeceu a parceria e ressaltou o trabalho social que tem sido liderado pela primeira-dama Virgínia Mendes. “É um trabalho magnífico e que devemos seguir o exemplo, e assim temos feito. Nós também abraçamos essa causa. Nosso foco é investir e trabalhar pelas pessoas. A gente está passando por um momento muito difícil, estamos visitando famílias, a minha filha Sophia é voluntária na Assistência Social e tem acompanhado isso muito de perto. E, essa atitude da primeira-dama de se preocupar com as pessoas nessa pandemia é uma atitude muito linda. Nossa gratidão a todos que de alguma forma tem ajudado nesse programa”, conclui a gestora.