Jayme vê desorganização no DEM e prevê dificuldade para 2022

O senador Jayme Campos (DEM) afirmou que, a continuar da forma como está e sem se organizar internamente, o Democratas terá grande dificuldades para eleger deputados estaduais e federais na eleição do próximo ano.

O presidente da sigla no Estado, o ex-deputado federal Fabio Garcia vem sendo alvo de constantes críticas de seus aliados que entendem que ele estaria, de certa forma, fazendo pouco caso das movimentações partidárias.

“Eu não gosto nem de comentar mais esse assunto porque muitas vezes as pessoas entender de outra maneira. Mas a verdade é que tem muitos companheiros fazendo esse pedido, esse apelo no sentido de começarmos a movimentar a agremiação partidária”, disse o senador Jayme Campos, ao ser questionado sobre o assunto.

“Hoje, pelo que me consta, o partido não tem nem seis candidatos a deputado estadual. Como vai eleger alguém? Se continuar as regras do jogo que estão aí, sem coligação, terá muita dificuldade”, emendou.

Jayme considerou declarações recentes de Fabio Garcia, dando conta de que não seria o momento adequado de tratar questões partidárias, enquanto ainda atravessamos um momento de pandemia.

“Reconheço que, diante da pandemia, tivemos que recuar todo mundo, nos isolar. Agora, aos poucos, independente de estar nos reunindo, temos que fazer pelo menos os contatos. Você tem que fazer um trabalho de convencimento das pessoas para que elas possam se filiar”, disse Jayme.

“E é aí que o descontentamento do deputado Dilmar Dal Bosco, do Eduardo Botelho. Tem que se preparar, trabalhar e se organizar. Tudo de última hora, de afogadilho, evidentemente, não sai com a devida perfeição. O presidente Fábio Garcia, disse que nos próximos dias estará aliviando os seus negócios empresariais e vai se dedicar ao Democratas”, minimizou o senador.