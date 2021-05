Jovem responsável por abastecer pontos de drogas é preso com R$ 3,3 mil

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis prendeu nesta segunda-feira (10.05) um jovem integrante de uma associação criminosa atuante na região. O suspeito de 23 anos foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ação resultou na apreensão de mais de R$ 3,3 mil em dinheiro proveniente da venda de entorpecentes, balança de precisão, uma porção de cocaína pura, uma motocicleta, aparelhos celulares, além de diversos materiais usados para embalar as substâncias ilícitas.

Durante investigação sobre o comércio de drogas ilícitas, os policiais civis identificaram o suspeito que é apontado como um dos gerentes de uma organização criminosa e responsável pela distribuição de cocaína na região dos bairros Itapuã, Iraci, Lageadinho, Jardim Primavera, Dom Bosco, Cidade Natal e Vila Operária.

Com base nos indícios, a equipe passou a monitorar a residência dele no bairro Jardim Ipiranga 3, onde foi observada movimentação intensa de membros da organização no endereço. Nesta segunda-feira (10), os investigadores apuraram que havia chegado um carregamento de cocaína na cidade e parte dele ficaria guardada na casa do investigado.

Diante das informações, os policiais da Derf ficaram nas proximidades da casa, quando avistaram a chegada de uma motocicleta sem placa. O condutor foi até o portão, percebeu a presença da equipe e fugiu acelerando a moto em alta velocidade.

Os policiais então abordaram o suspeito e sua mulher que estavam na casa. Na entrevista, ela relatou que há alguns meses seu esposo comercializa cocaína, que vende o grama da droga pelo valor de R$ 50.

Em seguida, a mulher autorizou a entrada dos policiais na casa, sendo localizada dentro do armário da cozinha uma porção de uma cocaína pura (comercializada no mercado ilícito pelo valor de R$ 1,3 mil), uma balança de precisão, várias sacolinhas plásticas picotadas para embalar o entorpecente, uma maquininha de cartão e mais de R$ 3,3 mil em dinheiro trocado oriundos do tráfico.

Após o flagrante, o rapaz foi levado até a Derf-Rondonópolis junto com todo material apreendido, interrogado e autuado por tráfico de drogas. Após a confecção dos autos, ele foi colocado à disposição da Justiça.