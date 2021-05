Jovem fica em estado grave após sofrer acidente com o marido

Uma jovem de 21 anos foi levada ao Hospital Regional de Rondonópolis em estado grave após um acidente ocorrido no início da noite deste domingo (16). O fato aconteceu na avenida dos Estudantes.

De acordo com informações do marido da vítima, ele conduzia a motocicleta em que o casal estava e não viu o quebra-molas, que segundo ele não está sinalizado, vindo a perder o controle da motocicleta.

Com a queda, a vítima acabou batendo forte com a cabeça. Ela saiu do local já em estado grave e foi encaminhada ao Hospital pela equipe do Samu.

O condutor não teve ferimentos.