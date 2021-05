Jovem é preso por tráfico de drogas e maconha é apreendida

Um jovem de 23 anos foi preso pela Polícia Militar (PM) e deve responder pelo crime de tráfico ilícito de drogas na noite desta segunda-feira (3), no Residencial Edelmina Querubim, em Rondonópolis (MT).

A guarnição recebeu uma denúncia informando que no endereço estavam comercializando entorpecentes.

Quando a PM chegou no local, o suspeito entrou na residência e lançou algo no telhado da casa. A Polícia conseguiu abordar o suspeito e resgatar o produto que o indivíduo havia jogado no telhado sendo constatado que o material era uma substância análoga à maconha.

Diante do fato, o suspeito foi detido e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.

O caso foi registrado e consta em registro no Boletim de Ocorrência (BO).