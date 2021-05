Jovem sequestrado é encontrado em operação conjunta da Polícia

O jovem Rafael Lorenzetti, que havia sido sequestrado por dois bandidos no início da tarde desta quarta-feira (12), em Tangará da Serra (MT) foi encontrado pelas policias Civil e Militar que realizaram uma operação conjunta na busca do garoto. Conforme informações, o jovem foi encontrado caminhando próximo a uma plantação de milho, no Distrito de Progresso, na mesma noite do crime e sem ferimentos.

Através do rastreamento do carro da vítima, os policiais descobriram que o veículo havia sido abastecido em um posto próximo ao distrito, por volta das 15 horas, onde os suspeitos colocaram R$ 30,00 de álcool.

O aparelho celular de Rafael também foi rastreado pela Polícia, o que colaborou para as buscas.

Durante a ação, a Polícia visualizou pegadas de pessoas descalças e de tênis na estrada.

O veículo do jovem foi localizado pela Polícia Civil na Comunidade Rural Bezerro Vermelho, deixado pelos bandidos em uma valeta. Um capacete, usado pelos criminosos no momento do sequestro foi encontrado dentro do carro.

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) iniciou uma perícia no automóvel ainda na noite de quarta-feira (12).