Juízes e promotores se movimentam contra redução de férias em dobro

Entidades de juízes e procuradores conseguiram frear na Câmara a tramitação de uma proposta para acabar com as férias de 60 dias. As associações consideram o momento —a pandemia da Covid— inoportuno para discutir mudanças.

Até agora poupados da reforma administrativa, membros do Judiciário e do MP (Ministério Público) defendem os dois meses de descanso por ano, o dobro do oferecido aos trabalhadores da iniciativa privada e da maioria dos servidores públicos.

Conforme reportagem do jornal ‘Folha de São Paulo’, nove associações que formam a Frentas (Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público​) se mobilizam também contra as medidas elaboradas pelo time do ministro Paulo Guedes (Economia).

Juízes e membros do MP temem impacto nas carreiras de Estado e rejeitam ser incluídos na reforma por iniciativa de deputados. A Frente Parlamentar Mista da Reforma Administrativa já elaborou emendas para atingi-los.

No caso das férias em dobro, três PECs (propostas de emenda à Constituição) tentam limitar o benefício. Todos os textos foram apensados à PEC 280/2016, de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior (PDT-BA)​.

No dia 23 de março, o relator na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), deputado Fábio Trad (PSD-MS), protocolou parecer com aval à proposta, mas disse que são necessários ajustes. No dia 30, pediu o texto de volta.

Em 9 de abril, Trad teve uma reunião com a Frentas. Pessoas que acompanham as articulações dizem que representantes das entidades tiveram a percepção de que o deputado fora bastante receptivo aos pleitos das entidades.

À Folha Trad disse que está aberto ao diálogo. “Sou favorável à redução [das férias], mas estou sensível ao argumento da Frentas de que agora, na pandemia, não é o momento adequado, até porque o próprio presidente [da Câmara, Arthur Lira (PP-AL)] suspendeu algumas comissões e está focado na pauta legislativa para a pandemia”, afirmou.

SOFISMA

Para fundamentar a manutenção do benefício, a Frentas elaborou uma nota técnica. Nela, afirmou que há “sofisma acerca da suposta ineficiência do Poder Judiciário e do Ministério Público”.

“Ressalta-se que aos agentes [políticos] em questão [juízes e membros do MP] não são concedidos direitos basilares previstos para os trabalhadores celetistas, como o controle da jornada de trabalho, horas extras, garantia efetiva de descanso semanal, entre outros”, afirmou a entidade no documento.

Segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério da Economia, o salário médio de admissão de um trabalhador com carteira assinada (celetista) foi de R$ 1.802,65​ em março de 2021.

Um juiz titular federal ou do trabalho, por exemplo, tem salário mensal de R$ 33,7 mil —o salário de um magistrado substituto é de R$ 32 mil. Não entra na conta uma série de penduricalhos.

Eles têm também, conforme determina a Constituição, direito a um terço a mais sobre o salário nas férias. Podem ainda descansar 40 dias e vender 20.

De acordo com a nota da Frentas, a proposta de redução dos dias de descanso ignora o fato de que “outros agentes políticos, como parlamentares, também gozam de período de férias diferenciado em razão de regime peculiar”.