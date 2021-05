Justiça manda prender jovem que torturou a ex por 4 horas

O jovem de 26 anos acusado de agredir, ameaçar e torturar a ex-namorada até que ela ficasse desacordada teve o pedido de prisão preventiva decretado pelo ministério público após o juiz da segunda vara de Primavera do Leste (MT), Roger Augusto Bim Donega, representar favorável ao pedido. O agressor ainda não foi detido.

Contra o jovem pesam as acusações pelos crimes de lesão corporal, ameaça, tortura e injúria praticada no âmbito doméstico. O fato aconteceu na última quarta-feira (20).

A denúncia no ministério público relata que a vítima e o suspeito teriam terminado o relacionamento no ano passado, mas que a cerca de 15 dias antes das agressões retornaram a se falar e dessa forma consequentemente a terem encontros.

Ainda segundo a denúncia do ministério público, o jovem agressor exigiu a senha do celular da vítima e ao ler as mensagens agredia a mulher com socos e tapas. Conforme informações, o suspeito também utilizou uma barra de ferro para agredir a mulher.

No relato da vítima as agressões duraram cerca de 4 horas, onde a jovem chegou a ficar desacordada enquanto era agredida.

Ela foi encaminhada ao um hospital local pelos seus pais, onde foi diagnosticado coágulos em sua cabeça e a jovem agredida também teve a orelha lesionada gravemente.

Ainda conforme informações, o acusado fez ameaças de morte aos pais da vítima.

O ministério público apontou que o acusado representa risco a integridade da vítima, por isso manifestou pela prisão preventiva, onde o pedido foi acatado pelo juiz.