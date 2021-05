Laudo da perícia conclui que morte de MC Kevin foi acidental

A Polícia Civil do Rio de Janeiro concluiu que a morte de MC Kevin foi realmente um acidente. O laudo da perícia técnica foi revelado neste domingo (23) e divulgado em primeira mão pelo programa Fantástico.

O cantor morreu após cair do 5º andar de um hotel na Barra da Tijuca, onde estava hospedado com a esposa, Deolane Bezerra, após fazer um show, no último dia 16. No momento do acidente, MC Kevin estava no quarto de um dos amigos, acompanhado de MC VK e da modelo Bianca Domingues.

Segundo o relatório, assinado pelo perito Luiz Alberto Moreira Coelho, o “quarto encontrava-se em completo desalinho”, com camas fora do local de arrumação, roupas íntimas no chão, embalagens de preservativos nas camas e no banheiro, “uma grande quantidade de toalhas usadas” e bebidas alcoólicas, como gin e champagne, na mesa em cima do frigobar.

“Nós temos que destacar que todos os depoimentos relatam um consumo excessivo de álcool e substâncias entorpecentes, drogas ilícitas”, disse o diretor da Polícia Civil no Rio de Janeiro, Antenor Júnior. “Profundamente assustado, preocupado, em ser surpreendido durante uma infelicidade conjugal pela sua companheira, ela se apavorou e tentou passar para o andar inferior, quando escorregou, caiu e infelizmente morreu.”

O laudo ainda informa que Kevin caiu de uma altura de 15 metros, chegando a uma distância de 4 metros da varanda, batendo primeiro na marquise do bar da piscina, onde tentou se segurar com a mão esquerda mas não conseguiu, resvalando posteriormente no guarda-corpo da piscina antes de chegar ao chão.

A perícia também acrescenta que não foram encontrados indícios de briga ou ações violentas, e que tanto MC VK como Bianca Domingues viram o momento em que o cantor deu impulso com o corpo antes de cair do 5º andar. Kevin chegou a ser levado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Zona Sul, mas não resistiu aos ferimentos.