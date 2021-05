Lideranças pedem que vacinas da Pfizer sejam distribuídas no interior

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) fez um apelo para que os governos estadual e federal também enviem para as cidades do interior as vacinas da Pfizer, atualmente destinadas apenas às capitais. O pedido foi feito após uma visita a Rondonópolis, onde Thiago Silva e outros deputados conversaram com representantes da Secretaria de Saúde e também da Câmara Municipal.

“Nós mostramos que temos condições de armazenar e distribuir essas vacinas com segurança e que não é justo deixar Rondonópolis fora do cronograma. Estamos enfrentando uma situação muito difícil e sabemos que a solução é a imunização. Precisamos de todo o apoio possível”, disse o vereador Reginaldo Santos (SD).

Thiago Silva reproduziu o pedido, destacando que Rondonópolis é a segunda cidade do Estado com o maior número de vítimas pela Covid-19.

“Temos visto na imprensa que somente as grandes cidades e as capitais receberão as vacinas Pfizer, em razão dos municípios do interior não terem capacidade de armazenamento. Mas isso não procede. Estivemos na Secretaria de Saúde de Rondonópolis averiguando toda a estrutura e vimos que o município tem capacidade para armazenar até 20 mil doses de vacinas com toda segurança”, afirmou.

“Quero fazer aqui essa cobrança para que a Secretaria Estadual de Saúde e o governo Federal possam atender os municípios do interior. Rondonópolis, Sinop, a região do Araguaia e outras estão preparadas para receber as vacinas pfizer. Sem sombra de dúvida isso vai ajudar muito a imunização da nossa população”, disse Thiago Silva.

Novas Orientações

Até o momento apenas Cuiabá está incluída na lista de cidades que terão direito à vacina da Pfizer. O motivo é uma orientação do Ministério da Saúde que, por sua vez, alega seguir uma orientação do fabricante determinando que as vacinas sejam armazenadas sob temperaturas muito baixas, entre – 40 º C a – 70 ° C, para se conservarem no longo prazo.

Porém, Rondonópolis e outras cidades do estado dispõe equipamentos de refrigeração que operam nestas temperaturas. Além disso, nesta semana a agência regulatória europeia (EMA) confirmou mudanças nestas orientações, autorizando os países a manter o imunizante por até 31 dias em geladeira normal, em temperaturas de 2 ° C a 8 ° C, depois de descongelada.

No Brasil, o Ministério da Saúde mantem ainda a recomendação anterior, que era de no máximo 5 dias. A Secretaria Estadual de Saúde aguarda um novo posicionamento do governo Federal para definir se atenderá o pedido dos municípios do interior.