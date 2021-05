Luan Santana e Fernando e Sorocaba farão live do Dia da Mães

Luan Santana e Fernando e Sorocaba vão se unir em uma live especial de Dia das Mães. O show virtual vai acontecer na véspera da data, no sábado (8), a partir das 20h.

“A mãe é a luz de todos nós. Neste mundo tomado pela pandemia que assola a todos, o amor de mãe, a fertilidade da vida, tudo o que remonta à esperança e a uma existência melhor”, declarou Sorocaba sobre a apresentação.

“Com todos os cuidados necessários, prometemos um espetáculo dedicado às mães e com todas as relações da força do amor entre elas e os filhos. O repertório será montado com muito carinho, trazendo nossos sucessos e leituras de músicas especiais, além de surpresas aos fãs”, completou Luan.

A live vai acontecer no haras de Sorocaba, no interior de São Paulo, seguindo todos os protocolos recomendados pelas organizações de saúde, e com duração de cerca de três horas. Além da dupla e do sertanejo, o show vai contar com participações especiais de artistas como Diego e Victor Hugo, Tarcísio do Acordeon e Mocelim.

A apresentação também vai ter cunho beneficente e Luan, Fernando e Sorocaba pedem para que os fãs colaborem com o projeto Mães da Favela 2021, organizado pela Cufa (Central Única das Favelas).