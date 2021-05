Ludmilla desabafa sobre haters: ‘Nunca vou agradar todo mundo’

Ludmilla usou seu perfil no Twitter na noite deste sábado (29) para rebater as críticas que vem recebendo na internet pelos seus posicionamentos. A cantora contou que já sentiu vontade “de não existir” por causa das pessoas que disseminam ódio em suas redes sociais.

“Gente, vocês ainda não perceberam que tudo que eu faço é problemático para algumas pessoas? Se eu me posiciono é problemático, se eu respondo alguém querendo me diminuir debochando também é problemático, se eu aceito um convite pra ser atriz é problemático, se eu falo de política é problemático, se eu não falo também é problemático, se eu engordo é problemático, se eu emagreço e fico com a perna fina é problemático, se eu faço uma música sobre o que eu vivo é problemático”, começou ela.

A funkeira disse que por diversas vezes deixou de fazer algo que acreditava por medo da crítica dos internautas. “Vocês já me fizeram sentir vontade de não existir mais, vocês já me fizeram não me expressar nas minhas redes, vocês já me fizeram apagar várias coisas, vocês já me fizeram deletar as minhas redes sociais. Então, eu cheguei a conclusão que eu nunca vou agradar todo mundo e também não faço mais questão disso, tem algumas pessoas loucas e cheia de ódio por aí e querem enlouquecer e passar esse sentimento para outras pessoas. Se fosse a alguns meses atrás eu até estaria sentindo raiva no momento, mas só estou sentindo alívio mesmo de estar falando disso abertamente pela primeira vez”, escreveu.

Ludmilla disse que não vai se deixar levar pelos comentários de quem a odeia e continuará firme com a sua carreira para quem a apoia. “Eu não vou mais cair na maluquice de vcs, não vão conseguir me colocar numa depressão e precisar de remédio pra isso igual vcs fazem com vários artistas. Eu vou continuar aqui fazendo a minha música, minha arte, mas pra quem gosta de mim, e quem não gosta pode ficar daí xingando, desejando mal, me odiando, pq eu não vou mais cair na maluquice de vocês. Tô fora, quando eu lanço algum trabalho fo** não vejo esse auê todo pra me ajudar, mais se eu responder um comentário é motivo pra militar e começarem a me apedrejar como sempre, tô fora de vocês, cansei. ‘Ah, Ludmilla, mas vc é artista tem que aguentar’, mas antes de ser artista sou um ser humano, corre sangue na minha veia filha e ferve tanto que chegou a me queimar por me calar.”

O desabafo começou após a cantora ser chamada de “machista” ao rebater uma menina que disse que “suas músicas tinham vibe de menina de oitava série mandando indireta pelo Twitter”. Na ocasião, a funkeira respondeu a mensagem falando sobre o órgão genital da internauta.