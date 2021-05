Lupin é renovada para a Parte 3 pela Netflix

Com 5 episódios lançados em janeiro pela Netflix, e com os seus próximos capítulos definidos para serem lançados em junho, a série Lupin continua ganhando novidades. E entre elas, a mais recente envolve a definição sobre o seu futuro.

Em uma postagem recente em sua conta no twitter, a plataforma de streaming confirmou que a série Lupin já está renovada para a sua Parte 3. O anúncio em questão foi realizado nesta terça-feira, logo após a divulgação do trailer da sua Parte 2.

Confira abaixo:

Assane está de volta e Pellegrini que lute. A parte 2 de Lupin estreia dia 11 de junho. pic.twitter.com/1hDj87o4Kn — netflixbrasil (@NetflixBrasil) May 11, 2021

Sobre a série Lupin

A história segue Assane Diop (Omar Sy), um homem que se depara com um presente misterioso – um livro sobre Arsène Lupin – que tem o poder de conceder-lhe riqueza e recursos. Vinte e cinco anos antes, ainda adolescente, o pai de Diop morreu após ser acusado de um crime que não cometeu. Agora, o mesmo começa então a se vingar de uma família rica que causou a morte de seu pai.

O personagem protagonista foi criado em 1905 por Maurice LeBlanc e virou um ícone da literatura francesa, ganhando agora esta série da Netflix como uma espécie de adaptação contemporânea. Os livros já foram adaptados em dezenas de séries de TV e filmes ao longo dos anos, mas a versão da plataforma de streaming é também a primeira a apresentar um ator negro interpretando Lupin.

Além de contar com Omar Sy como o seu grande protagonista, a série Lupin conta com o seu elenco formado por Vincent Londez, Ludivine Sagnier, Clotilde Hesme, Nicole Garcia, Hervé Pierre, Soufiane Guerrab, Antoine Gouy, Fargass Assandé e Shirine Boutella.

George Kay e François Uzan são os responsáveis pela criação da série, além de também assinar os roteiros dos episódios. Por sua vez, o time de diretores é formado por Marcela Said, Ludovic Bernard e Louis Laterrier.

Lupin – Parte 2 será lançado em 11 de junho de 2021 pela Netflix.