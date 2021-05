Mãe e filhos sequestrados são resgatados em região de mata

Uma família tangaraense passou por um grande trauma nesta segunda-feira (17). A mãe e os filhos (crianças) foram vítimas de um sequestro e, por horas, foram mantidos reféns em uma região de mata. Eles foram encontrados pela polícia com os pés e mãos amarrados.

Segundo informações da Polícia Militar, a mulher foi abordada pelos sequestradores perto de casa, no Jardim Tarumã. Eles estavam em uma caminhonete de cor clara quando ‘fecharam’ o carro da vítima, no momento acompanhada das crianças.

A família foi levada para uma região de mata de Tangará da Serra-MT. Mãe e filhos foram amarrados, cena registrada pelos sequestrados e enviada ao marido da mulher, junto ao pedido para que a polícia não fosse acionada.

Por meio das mensagens de texto, enviadas do celular da vítima ao marido, a Inteligência da Polícia Militar e Polícia Civil iniciaram o rastreamento do aparelho de telefone. Enquanto o trabalho investigativo estava em andamento, o marido recebeu uma nova mensagem, desta vez com a localização do cativeiro.

As equipes policias foram mobilizadas e conseguiram encontrar a família. Perto do local também foi localizado o carro da vítima.

Em estado de choque e abalada, a família foi levada à Unidade de Pronto Atendimento de Tangará da Serra (UPA 24 horas), onde foram receberam atendimento médico.

A motivação do sequestrado é investigada pela Polícia Judiciária Civil, já que nenhum pertence de vítima foi levado durante a ação.

Segundo caso

Em menos de uma semana, esse é segundo caso de sequestro registrado em Tangará da Serra. Na quarta-feira (12) passada, o adolescente Rafael Lorenzetti, foi levado por bandidos em frente de casa e encontrado horas depois caminhando em uma plantação de milho, próxima a um distrito do município.