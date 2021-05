“Mãe” é presa em flagrante por torturar filho de 3 anos com agressões

Agentes da DCAV (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima) prenderam em flagrante uma mulher por torturar o filho de três anos. O caso ocorreu na comunidade do Urubu, zona norte do Rio, nesta terça-feira (4).

Segundo a polícia, um parente da mãe da criança denunciou agressões físicas e psicológicas cometidas por ela. No local, os agentes encontraram o menino com diversos ferimentos, desnutrido e desidratado. Ele foi encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, no centro, onde está internado.

A mulher foi autuada pelo crime de tortura majorada, em razão da vítima ser criança. Ela será encaminhada à audiência de custódia em Benfica, e a criança ficará sob cuidados médicos. Depois, será entregue aos cuidados do Conselho Tutelar, que irá adotar as medidas cabíveis em relação à guarda do menor.

De acordo com as investigações, a acusada também responde por crimes cometidos contra a mãe, que é idosa. Os delitos são: exposição a perigo à integridade e à saúde física e psíquica e apropriação de bens, provento ou pensão do idoso. A DEAPTI (Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade) apura as informações.