Maio Vermelho: Cuidados no dia a dia previnem a hepatite

Compartilhar alicates de unha, lâminas de barbear e outros objetos de uso pessoal, assim como não lavar as mãos após usar o banheiro, manter relações sexuais sem o uso de preservativo, não lavar os alimentos adequadamente etc., são hábitos que podem facilitar o contágio de vírus como a hepatite. O Maio Vermelho é a campanha de saúde voltada à conscientização da população sobre a importância de prevenir a doença que é caracterizada por uma inflamação do fígado. Divulgado em 2020, o boletim epidemiológico identificou aproximadamente 14.500 casos confirmados de hepatites virais em Mato Grosso, de 1999 a 2019.

“A hepatite pode ser ocasionada por infecção viral, uso de medicamentos, álcool e outras drogas, além de doenças metabólicas, autoimunes e genéticas”, alerta o médico especialista em infectologia e professor de Medicina da Unic, Tiago Rodrigues. “A melhor forma de prevenir é evitar compartilhar objetos pessoais, fazer o uso de preservativo e não ingerir medicamentos sem prescrição médica. A conscientização da população e o diagnóstico precoce são as melhores formas de se combater a doença. Quanto mais cedo se iniciar, maiores são as chances de eficácia do tratamento”, complementa o especialista.

Existem vários tipos de Hepatites, mas as mais conhecidas são as do tipo A, B e C. Em alguns casos, as do tipo A e B podem ser apresentar como hepatite aguda, com manifestação de sintomas como urina escura, olhos amarelos, náuseas e mal estar. Se não tratada adequadamente, a doença pode causar cirrose e até evoluir para um câncer. Há casos com necessidade de transplante de fígado. Dependendo da gravidade, pode levar à morte. Conheça os tipos e suas formas de prevenção:

Hepatite A: caracteriza-se por ser uma infecção viral aguda. A contaminação se dá pela ingestão de água ou alimentos que carregam o vírus. Está diretamente ligada a questões de saneamento básico e higiene pessoal. Inicialmente os sintomas são inespecíficos como fadiga, mal-estar, febre e dores musculares. Posteriormente, podem ocorrer vômitos, dor abdominal, urina escura, coloração amarelada da pele e olhos (icterícia). O diagnóstico é realizado por exames de sangue. Existe vacina para prevenção da doença.

Hepatite B: a contaminação se dá, essencialmente, por contato sexual, mas também pode ocorrer por meio de materiais cortantes ou perfurantes contaminados por sangue, como agulhas. Um exemplo é a colocação de piercings ou ao fazer uma tatuagem. Também há vacina para prevenir e existe tratamento eficaz contra a doença. Usar preservativo em todas as relações sexuais e evitar compartilhamento de objetos pessoais cortantes, como alicates de cutícula, são formas de prevenção.

Hepatite C: nesse tipo, a contaminação também ocorre por meio do compartilhamento de objetos cortantes, como lâminas de barbear. Considerada doença sexualmente transmissível, o surgimento de sintomas é considerado raro, no entanto, podem haver ocorrência de manifestações como cansaço, tontura, enjoo, febre, olhos amarelados e urina escura. É necessária a realização de exames específicos. A prevenção consiste em não compartilhar objetos de uso pessoal e adoção de preservativo nas relações sexuais.

UNIC

Fundada em 1988, a Unic foi a primeira instituição privada de ensino superior no Mato Grosso e é uma das universidades mais conhecidas e tradicionais da região, tendo formado milhares de alunos nos cursos presencias e a distância. Com unidades em várias cidades do estado e representatividade em diversos campos de atuação, a instituição oferece cursos de extensão, graduação, pós-graduação lato sensu, além de programas de mestrado e doutorado.

De portas abertas para a comunidade, a instituição presta inúmeros serviços gratuitos à população por meio das Clínicas-Escola na área de Saúde e Núcleos de Práticas Jurídicas, locais em que os acadêmicos desenvolvem os estudos práticos. Focada na excelência da integração entre ensino, pesquisa e extensão, a Unic oferece formação de qualidade e tem em seu DNA a preocupação em compartilhar o conhecimento com a sociedade também por meio de projetos e ações sociais.

Em 2010, a Unic passou a integrar a Kroton. Para mais informações, acesse: www.unic.br

Sobre a Kroton

A Kroton nasceu com a missão de transformar a vida das pessoas por meio da educação, compartilhando o conhecimento que forma cidadãos e gera oportunidades no mercado de trabalho. Parte da holding Cogna Educação, uma companhia brasileira de capital aberto dentre as principais organizações educacionais do mundo, a Kroton leva educação de qualidade a mais de 817 mil estudantes do ensino superior em todo o País. Presente em 1.221 municípios, a instituição conta com 126 unidades próprias, sob as marcas Anhanguera, Fama, Pitágoras, Unic, Uniderp, Unime e Unopar e é, há mais de 20 anos, pioneira no ensino à distância no Brasil. A Kroton possui a maior operação de polos de EAD no país, com 1.673 unidades parceiras, e oferece no ambiente digital 100% dos cursos existentes na modalidade presencial. Com a transmissão de mais de 1.000 horas de aulas a cada mês em ambientes virtuais, a Kroton trabalha para oferecer sempre a melhor experiência aos alunos, apoiando sua jornada de formação profissional para que possam alcançar seus objetivos e sonhos. Para mais informações acesse: www.kroton.com.br