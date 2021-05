Mais de 2,5 mil pessoas de outras cidades tomaram 2ª dose na Capital

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) detectou que 2.524 pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac em outros municípios tiveram a segunda dose do imunizante aplicada em Cuiabá.

Os dados foram levantados pela coordenação da campanha de vacinação contra a Covid-19, por meio do cruzamento de dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) com os cadastros feitos no site da campanha Vacina Cuiabá.

Segundo a secretaria, a grande procura pela vacina em Cuiabá ocorre uma vez que o imunizante está em falta em diversas partes do País. As equipes da campanha de vacinação estão solicitando comprovante de residência para evitar que faltem vacinas para os residentes em Cuiabá, o que não foi suficiente para impedir que pessoas de fora conseguissem ser imunizadas na Capital.

Por conta disso, a coordenação da campanha de vacinação está fazendo a revisão dos cadastros salvos no site e reagendando a segunda dose dos usuários.