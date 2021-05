Mais de 6 mil rondonopolitanos serão beneficiados com o Ser Família Emergencial

A Prefeitura de Rondonópolis juntamente com o Governo de Mato Grosso entregou nesta terça-feira (4), 5.300 cartões do Ser Família Emergencial, durante evento no galpão da feira livre da Vila Operária. O município ainda receberá mais mil cartões em uma nova remessa.

As famílias beneficiadas foram selecionadas pelo Governo do Estado por meio do Cadastro Único por terem renda mensal per capita de até R$ 70. Cada família receberá um cartão com direito a utilizar o valor fixo de R$ 150 por mês durante cinco meses para adquirir alimentos. A primeira parcela será depositada no sábado (8).

“O valor é destinado à aquisição de alimentos, gêneros de primeira necessidade, não pode ser usado para comprar bebida alcoólica, por exemplo”, explicou a secretária Municipal de Promoção e Assistência Social Neiva de Col.

Para o chefe do Executivo de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, a ajuda é muito útil, por acreditar na necessidade de realizar políticas públicas afirmativas para garantir a cidadania daqueles que vivem em estado de vulnerabilidade, especialmente dentro do atual cenário pandêmico.

“Estamos dando dignidade, cidadania para as pessoas mais humildes. Rondonópolis precisa disso, pois está havendo uma migração muito grande, pessoas que estão vindo Maranhão, Pará por que está tendo muita mão de obra aqui e são pessoas que estão se estruturando e não tem uma condição de vida. Esse apoio que o Estado está nos dando a gente só tem que agradecer”, ponderou o prefeito José Carlos do Pátio.