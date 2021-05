Investigadores cumprem 36 mandados de busca contra esquema de jogo do bicho

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (27), a operação “Jogatina II” para cumprimento de 36 mandados de busca e apreensão em pontos identificados como de jogo do bicho e outros crimes assemelhados, nas cidades de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças (GO).

A operação deflagrada com base em investigações da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças é um desdobramento da Operação Jogatina, realizada em 2012, que desarticulou um esquema que controlava e explorava o jogo do bicho na cidade.

As recentes investigações trouxeram à tona a existência de numerosos cambistas que atuam na região central do município, concretizando apostas ilegais relacionadas a jogos de azar.

As informações chegaram à Polícia Civil através de informes e denúncias anônimas via 197, sendo iniciado o trabalho investigativo que constatou a veracidade dos fatos informados, identificando a atuação de diversas pessoas que utilizam uma espécie de máquina, similares as de cartões convencionais, para materializarem a loteria ilegítima.

Funcionamento da prática ilícita

As investigações apontaram que a prática ilícita ocorre de forma muito bem organizada pelos participantes e de forma exposta para todos os interessados em participar da “loteria”.