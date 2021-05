Maranhão confirma primeiros casos de covid-19 por cepa indiana no Brasil

O Brasil já tem casos confirmados de contaminação pela cepa indiana (B.1.617.2) do novo coronavírus, que pode ser ainda mais contagioso que as cepas já existentes no país. O anúncio foi feito hoje durante entrevista coletiva concedida pelo secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde(Conass) Carlos Lula. Os contaminados são tripulantes do navio Shandong da Zhi, que veio da África do Sul e foi fretado pela Vale para entregar minério de ferro em São Luís.

A presença da nova cepa foi confirmada através de teste genômico feito em seis dos 24 tripulantes do navio. Um dos tripulantes segue internado em um hospital particular de São Luís. O quadro de saúde dele é estável, segundo o último boletim médico.

Conforme a Secretaria de Saúde do Maranhão, dentro do navio continuam 14 tripulantes com covid-19: Dois com sintomas leves e 12 assintomáticos. Outros nove não foram diagnosticados com a doença.

O Ministério da Saúde informou que está enviando uma equipe para o Estado, que até agora atua em parceria com técnicos da Anvisa.

“Eu queria afirmar que todas as medidas estão sendo tomadas, a tripulação está toda isolada e o navio não tem permissão para atracar”, disse Carlos Lula na coletiva à imprensa.

Os levantamentos feitos pela equipe da Secretaria de Saúde apontam que cerca de cem pessoas tiveram contato com os tripulantes que testaram positivo. Todas deverão ser testadas, acompanhadas e, se necessário, serão isoladas.

O navio Shandong da Zhi segue ancorado na costa de São Luís e todos os tripulantes estão isolados e acompanhados por profissionais de saúde.

PERIGO

O Instituto Evandro Chagas informa que a cepa indiana do coronavírus, batizada de linhagem B.1.617, foi reclassificada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como sendo uma “variante de preocupação”.

Dessa linhagem provém outras três sub-linhagens: B.1.617.1, B.1.617.2 e B.1.617.3. É a sub-linhagem B.1.617.2 que foi identificada nos tripulantes do navio e preocupa as autoridades de saúde, porque é a variante que tem se dispersado com mais eficácia atualmente.

No Reino Unido, houve aumento de casos de covid-19 por essa variante, inclusive com transmissão comunitária em escolas secundárias, lares de idosos e reuniões religiosas.

A OMS reafirmou hoje que as vacinas atualmente disponíveis e aprovadas são, até o momento, eficazes contra “todas as variantes do coronavírus”, inclusive esta nova variante. Porém, os estudos sobre o grau de contágio, dispersão e letalidade continuam sendo realizados.