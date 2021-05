Mayra Cardi não descarta reatar com Arthur Aguiar

Mayra Cardi não acabou com as possibilidades de reatar seu relacionamento com Arthur Aguiar. Na noite desta terça-feira (4), a influenciadora disse que atualmente não está com o pai de sua filha, mas não excluiu a chances de voltar com o ator.

O assunto voltou a tona após uma seguidora questionar qual era o verdadeiros status do relacionamento deles. “Você e o Arthur não estão mais juntos? Se não, poderia dizer o porquê?”, perguntou.

Na sequência, Mayra respondeu que eles não estão mais juntos, mas não podia garantir que essa decisão durará para sempre. “Vou responder essa porque tem muita gente me perguntando se estou ou não com Arthur mesmo, mesmo depois daquele vídeo falando que não estava mais. Eu não digo mais ‘Dessa água não beberei’, porque da última vez que disse, bebi água da privada, praticamente”, disse ela. “Deixa nas mãos de Deus, ele domina a minha vida”, completou ela com uma legenda.

Separação polêmica

O vídeo citado acima pela influenciadora refere-se a uma live que ela fez no dia 13 abril falando que decidiu terminar, de vez, a nova relação que estava construindo com o pai de sua filha, Sophia, de 2 anos. A gravação foi feita apenas 8 dias depois de ambos terem anunciados que tinham reatado.

Mayra Cardi e Arthur Aguiar se casaram em um cerimônia surpresa preparada pela coach, em 2017. No ano seguinte, ela engravidou da primeira filha do casal. Já em maio do ano passado, os dois protagonizaram uma separação polêmica após Mayra revelar que era frequentemente traída, que Arthur era abusivo e um pai nada participativo na criação da filha. Atualmente, a influenciadora afirma que o artista mudou muito e que espera que ambom sejam amigos pelo bem de Sophia.